Berlusconi'nin Merkel'i beklettiği görüntü yeniden gündem oldu! Olayın başkahramanı Erdoğan

Dün hayata gözlerini yuman eski İtalya Başbakanı Berlusconi, 2009 yılında gelen önemli telefon üzerine dönemin Almanya Başbakanı Merkel'i kırmızı halıda dakikalarca bekletmişti. Berlusconi daha sonra katıldığı bir televizyon programında Merkel'i neden beklettiği sorusuna "Sevgili dostum Tayyip Erdoğan'la konuşuyordum. Telefonu yüzüne nasıl kapatırdım" yanıtını vermişti.

Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. 1994 yılında göreve gelmiş ve 2011 yılına kadar dört hükümete liderlik eden Berlusconi, renkli kişiliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Öyle ki 2009 yılında Merkel ile kameralar önünde yaşadıkları dünya siyaset tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Nisan 2009''da Almanya''da düzenlenen NATO Zirvesi''nde konukları karşılama görevi dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel''e düşmüştü. Diğer liderleri tek tek karşılayan Merkel, sıra Berlusconi''ye geldiğinde kırmızı halının üzerinde dakikalarca beklemek zorunda kalmıştı. Bu esnada Merkel şaşkına dönerken, karşıladığı diğer liderlere de kendisini uzun süre bekleten Berlusconi''yi göstererek, alay konusu haline getirmişti.

"TELEFONU NASIL YÜZÜNE KAPATIRDIM?"

Merkel''e saygısızlık ve gaf yapmakla suçlanan Berlusconi, daha sonraki günlerde, telefonda kendisini bir saat kadar tutan kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıklamıştı. İtalyan lider yaptığı açıklamada "Sevgili dostum Tayyip Erdoğan''la konuşuyordum. Telefonu yüzüne nasıl kapatırdım" ifadelerine yer vermişti.