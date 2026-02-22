76'ncı Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü 'Sarı Zarflar' kazandı

Haberler

Güncelleme:
Bu yıl 76'ncısı düzenlenen Berlin Film Festivali'nde (Berlinale) 'Altın Ayı' ödülünü İlker Çatak'ın yönettiği, Özgü Namal ve Tansu Biçer'in başrolünde oynadığı 'Sarı Zarflar' kazandı. Festivalde 'Gümüş Ayı' ödülü ise Emin Alper'in yönettiği 'Kurtuluş' filmine verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
