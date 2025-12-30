Başkent Berlin'de Yılbaşı Önlemleri Sıklaştırıldı: 4 Bin 300 Polis Görevde Olduğu Açıklandı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)– Berlin'de yılbaşı güvenliği artırıldı, 4 bin 300 polis görevlendirildi. Özellikle tarihi Brandenburg kapısında yapılacak kutlamada havai fişek ve silah taşımak yasaklandı.

Almanya'da yeni yıla saatler kala, yılbaşı (Silvester) gecesinin olaysız geçmesi için Berlin başta olmak üzere birçok şehirde güvenlik önlemleri artırıldı.

Berlin Polisi tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı akşamı kent genelinde 4 bin 300 polisin görev yapacağı bildirildi. Polis, yasa dışı patlayıcı ve havai fişek kullanımının her geçen yıl artan tehlikeleri nedeniyle alarma geçti. Gece nöbet sayısının yaklaşık 1.000 olacağı ifade edildi. Yetkililer, halkı sağduyulu olmaya ve kendi güvenliklerini gözetmeye davet etti.

Polis, yasa dışı ve tehlikeli olduğu belirlenen 147 bin havai fişeğe el koydu. El konulan ürünlerin 108 bininin "çok tehlikeli" sınıfında olduğu belirtildi. Denetimlerin özellikle havai fişekle kutlama yapılan bölgelerde yoğunlaştırılacağı kaydedildi. Genişletilmiş yasak bölgelerde mobil denetimlerle kontrol sağlanacak.

Yetkililer, Alexanderplatz,Türklerin yoğun yaşadığı Kreuzberg'de Admiral Köprüsü, Schöneberg'de Steinmetzkiez ve Neukölln'de Sonnenallee Caddesi'nin bir bölümünde havai fişekle kutlamaların yasaklandığını duyurdu.

Berlin'de en büyük yılbaşı kutlamasının yapıldığı Brandenburg Kapısı önündeki etkinliklere katılacakların silah ve bıçak taşımaları kesin olarak yasaklandı. Havai fişek yasağının 1 Ocak sabahı saat 07.00'de sona ereceği, kurallara uymayanlara ise 10 bin avroya kadar para cezası uygulanacağı belirtildi.

Almanya'da havai fişek, maytap ve benzeri piroteknik ürünlerin satışı, yeni yıla iki gün kala başladı. Komşu ülkelerden yasa dışı yollarla getirilen çok sayıda ürüne el konuldu. Bunların büyük bölümünün yalnızca profesyoneller tarafından kontrollü şekilde patlatılmasına izin verilen "Kugel Bombe" türü havai fişekler olduğu vurgulandı.

Geçen yıl Almanya'da havai fişek satışlarının 197 milyon avroya ulaştığı, bu yıl ise rakamın daha da artmasının beklendiği bildirildi.