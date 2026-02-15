Haberler

Berlin'de "300 Yıllık Türk İzleri" Belgelerle Anlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gültekin Emre, Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği'nde gerçekleştirdiği söyleşide, Berlin'deki Türk edebiyatı ve kültürünün 300 yıllık tarihini belge ve anekdotlarla anlattı. Etkinlikte, Türk yazarların Berlin'deki izleri ve Türk toplumunun tarihine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Gültekin Emre Türk edebiyatı ve kültürünün Berlin'deki 300 yıllık serüvenini tarihi belgelerle ve anekdotlarla anlattı.

Berlin- Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD Berlin ), kentin kültürel hafızasına ışık tutan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Türk Edebiyatında Berlin" konulu söyleşide şair, yazar ve çevirmen Gültekin Emre, Berlin'deki Türk tarihinin 300 yıllık sürecini ve kentin Türk edebiyatındaki izlerini belgelerle anlattı."

Berlin-Brandenburg Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Olcay Başeğmez yaptığı açılış konuşmasında, Gültekin Emre'nin edebiyata katkılarını anlatarak, 50 eseri bulunduğunu belirtti. Başeğmez, Türkiye'nin laik, sosyal ve hukuk devleti yapısını korumak için birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Gültekin Emre de yaptığı konuşmada, Berlin'deki Türk varlığının sadece 1961 işçi göçü ile başlamadığını kaydetti. Tarihin 1701'de başladığını, 1764'te ilk büyükelçi Ahmet Resmi Efendi'nin gelişiyle diplomatik ilişkilerin resmileştiğini anlatan Emre, II. Viyana Kuşatması sonrası Berlin'e getirilen iki Türk çocuğundan, Dresden'deki "Türk" isimli tütün fabrikalarına kadar birçok tarihi detayı paylaştı.

1915'te Glienicker Köprüsü'nün "Enver Paşa Köprüsü" olarak anılması ve dönemin Alman gazetelerindeki haberleri aktaran Emre, 1957'de Cumhurbaşkanı Theodor Heuss'un Ankara ziyareti ile 150 işçinin Kiel'e gönderildiğini, böylece 1961 göçünün temellerinin o gün atıldığını vurguladı.

Söyleşide, Türk edebiyatının önemli isimlerinin Berlin durakları da anlatıldı. Mehmet Akif Ersoy'un 1915'te yazdığı 795 dizelik Berlin şiirinden, Halide Edip Adıvar'ın romanlarındaki Berlin karakterlerine kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Sabahattin Ali'nin 1929'da Berlin'de eğitim görürken yaşadığı olaylar ve "Kürk Mantolu Madonna"nın ruhunun Berlin'de yeşermesine de dikkat çekildi. Ayrıca, Atatürk'ün 1917'de Adlon Otel'de konaklaması, Yakup Kadri'nin savaş yıllarındaki Berlin gözlemleri ve Orhan Murat Arıburun'un kentteki son yılları da paylaşıldı.

Emre, dünya çapındaki şair Nazım Hikmet için de özel bir bölüm ayırdı. 1977'de Berlin'de düzenlenen "Nazım Hikmet Haftası"nın Türk kültür hayatı açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Nazım'ın Berlin'de yazdığı "Berlin Mektubu", "Berlin'de Kar" ve "Karanlıkta Kar Yağıyor" adlı şiirlerinin, hem edebi hem de tarihsel belgeler niteliği taşıdığı vurgulandı.

Konuşmasında, Berlin'deki Türk aydınlarının yaşadığı binalarda anma tabelalarının olmamasını eleştiren Emre, tüm arşivini Berlin'de kurulan Türkiye Arşiv Müzesi'ne (TAM) bağışladığını açıkladı.

Etkinlikte, Berlin'deki Türk toplumunun sadece bir "işçi toplumu" değil, 300 yıllık diplomasi, sanat ve edebiyat tarihinin önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Kaynak: ANKA / Dünya
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın

Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız

Araç sahipleri dikkat! Sil baştan değişiyor, parayı peşin alacaksınız
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Dağ patladı içinden şelale çıktı

Dağ patladı içinden şelale çıktı
Gülsim Ali'den öpüşme sahnesi açıklaması: Kısmet başka projelerde

Yıldız oyuncudan dikkat çeken açıklama
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler

Genç çifti yıkan gerçek! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı

5 gündür dinlenme tesisinde duran aracın içinden dehşet çıktı
Amedspor'da gece yarısı ayrılık! Taraftarlar 'Takımın başına o geçsin' diyor

Amedspor'da ayrılık! Taraftarlar "Takımın başına o geçsin" diyor
NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz

NATO ülkesi ABD'ye meydan okudu: Hepsinin yazılımlarını kırabiliriz