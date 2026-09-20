Berlin'de seçime katılım 4,5 puan artarken Mecklenburg-Vorpommern'de de yükseldi

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Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde bugün yapılan seçimlerde sandık başına giden seçmenlerin oranının önceki seçimlere göre yükseldiği açıklandı.

Almanya'da Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki seçimler için halk sandık başına gitti. Eyalet meclislerini seçmek için oy kullanma işlemi yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başladı, oy verme yerel saatle 18.00'e (TSİ 19.00) kadar sürecek.

Berlin'de yaklaşık 2,5 milyon, Mecklenburg-Vorpommern'de ise yaklaşık 1,3 milyon seçmen bulunuyor.

Eyalet Seçim Kurulu'nun açıklamasına göre, saat 14.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 40,7'si sandıkta oy kullandı. 2021 seçimlerinde aynı saatte katılım yüzde 32,5 olmuştu. O seçimde nihai katılım yüzde 70,8 olarak gerçekleşmişti.

Berlin'de de seçime katılım önceki seçime göre arttı. Saat 12.00 itibarıyla katılım yüzde 27,9 oldu. 2023 seçimlerinde aynı saatte bu oran yüzde 23,4'tü. Böylece katılım 4,5 puan yükseldi.

Verilere, posta yoluyla oy kullanan seçmenler için verilen oy belgeleri de dahil edildi. Berlin Eyalet Seçim Kurulu Başkanı Stephan Bröchler, bu belgelerin yaklaşık üçte birinin posta yoluyla oy kullanma amacıyla verildiğini belirtti.

Schöneberg'deki bir seçim merkezinin kapısındaki kilit yapıştırıcıyla kapatıldı. Ancak seçim görevlileri sorunu kısa sürede çözerek merkezin zamanında açılmasını sağladı. Polis olayla ilgili maddi hasar verme şüphesiyle soruşturma başlattı. Polis ayrıca bazı seçim afişlerinin oy kullanma yerlerine çok yakın olduğuna dair ihbarlar aldı. Polis, bu tür durumların doğrudan seçim merkezlerindeki görevlilere bildirilmesini istedi.

Berlin ve Mecklenburg-Vorpommern'daki seçim sonuçları, özellikle Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki federal hükümet açısından siyasi açıdan yakından takip ediliyor. Ancak hükümet üzerindeki olası etkiler, sandık sonuçlarının kesinleşmesinin ardından partilerin oy oranları ve meclis dağılımıyla birlikte daha net değerlendirilebilecek.

Kaynak: ANKA