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Berlin'de patlama: İki polis memuru yaralandı

Berlin'de patlama: İki polis memuru yaralandı
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Berlin'de polis merkezi yakınında bir patlama meydana geldi. Patlamada iki polis memurunun yaralanırken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berlin'de polis merkezi yakınında meydana gelen patlama, iki polis memurunun yaralanmasına yol açtı. Berlin Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, olay sırasında güvenlik devriyesi görevinde bulunan polis memurları henüz bilinmeyen bir cismin infilakıyla yaralandı.

"İKİ POLİS TEDAVİ ALTINDA"

Berlin Polisi Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Rutin bir güvenlik devriyesi sırasında iki meslektaşımızın yaralandığı bir olay meydana gelmiştir. İlk incelemelere göre, bilinmeyen bir cisim patlamış ve bir meslektaşımızın yüzünde ve gözünde ciddi yaralanmalara neden olmuştur. Her iki polis memurumuz da şu anda tıbbi tedavi altındadır" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamanın nedeni henüz netleşmezken, Berlin polisi olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak olay yerini inceledi. Durumun ciddiyeti göz önünde bulundurularak patlamanın olası sebepleriyle ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Dünya
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