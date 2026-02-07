6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Berlin'de Anıldı

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) – Almanya'nın Berlin kentinde Antik Antakya Derneği'nin düzenlediği törende, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında hayatını kaybedenler anıldı. Dayanışma mesajlarının verildiği gecede müzik dinletisi ve yardım amaçlı açık artırma düzenlendi.

6 Şubat depremlerinin üçüncü yılında depremde hayatını kaybedenler, Berlin'de Antik Antakya Derneği tarafından düzenlenen törenle anıldı. Etkinlik, Berlin-Kreuzberg Meslek Eğitim Merkezi'nin (BWK) Antakya Özel Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende, Antik Antakya Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, başta Berlin'den olmak üzere Almanya'nın çeşitli kentlerinden konuk iş insanları ve depreme yardım eli uzatanlar buluştu.

Tören, Antik Antakya Derneği Başkanı Nihat Sorgeç'in konuşması ve 1 dakikalık saygı duruşuyla başladı. Sorgeç, 6 Şubat'ın unutulmayacak bir gün olduğunu vurgulayarak, "Bu anma, unutmamak ve sorumluluk almak için verdiğimiz bir sözdür" dedi. Depremlerde resmi rakamlara göre 50 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, gayriresmi rakamların ise daha yüksek olduğunu hatırlatan Sorgeç, dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çekti.

Törende, depremi birebir yaşayan Antakyalı iş insanı Ahmet Şeniz Melek yaşadıklarını paylaştı. Antik Antakya Derneği yöneticilerinden Macit Şahyazıcı ise deprem temalı şiirlerini okudu. Gecenin müzik programında Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Akyol ile klasik kemençe sanatçısı Derya Türkan sahne aldı.

Etkinlik kapsamında, Berlinli iş insanı Ahmet Tosun'un kendi üretimi şarapları, Antakya'dan getirilen hediyelik eşyalar ve Merka Rakı'nın bağışladığı özel setlerin yer aldığı bir açık artırma düzenlendi.

Gecenin sonunda, deprem sürecinde maddi ve manevi katkı sunan kişi ve kurumlara sertifikaları takdim edildi. Sertifika alanlar arasında Barış Cemalettin Bekler, Dr. Günay Kalender, Lebenswelt, Buse GmbH, Şenol ve Ali İnce kardeşler, EUROGIDA Genel Müdürü Celal İrgi, iş insanı Mehmet Algül, Türkiyemspor Başkanı Durmuş Ali Matur ile BWK'nın kurucusu ve genel müdürü Nihat Sorgeç yer aldı.