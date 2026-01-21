Berlin'de 20 Yanvar (Kanlı Ocak) Anma Töreni Düzenlendi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN)- Almanya'nın başkenti Berlin'de, Azerbaycan'ın bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarından biri olan 20 Yanvar (Kanlı Ocak) faciası, 36. yıl dönümünde anıldı.

Azerbaycan Kültürevi'nde Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende, 1990 yılında Sovyet ordusunun sivillere yönelik saldırısı lanetlenirken, şehitler saygıyla anıldı. Törene Azerbaycan'ın Berlin Büyükelçisi Nasimi Ağayev ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı ile çok sayıda Türk, Alman ve Azerbaycanlı davetli katıldı.

Program, şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve 20 Yanvar olaylarını anlatan belgeselin gösterimiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Ağayev, 20 Yanvar'ın Azerbaycan halkının milli hafızasındaki önemine değinerek, olayları bir kahramanlık destanı olarak nitelendirdi. Ağayev, dönemin Sovyet lideri Mihail Gorbaçov'u eleştirirken, uluslararası toplumun sessizliğine dikkat çekti.

Tören sırasında Alman-Azerbaycan Forumu Yönetim Kurulu Üyesi Fidan Damer de tanıklık ettiği o geceyi anlattı. Damer, "20 Yanvar, sadece bir milletin değil, insanlığın faciasıdır" dedi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan ise olayın Türkiye'deki yankılarını paylaştı ve Azerbaycan'ın Karabağ zaferine atıfta bulunarak ülkenin güçlü bir devlet olarak yoluna devam ettiğini söyledi.

Tören kapsamında açılan sergide, 'Kanlı Ocak' faciasını belgeleyen arşiv fotoğrafları ve bilgilendirme panoları yer aldı.