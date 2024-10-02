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Bennett: İran Saldırıları, İsrail için Fırsat

Bennett: İran Saldırıları, İsrail için Fırsat
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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın hava saldırılarının ardından İsrail'in karşılık vermesi gerektiğini belirtti ve bu durumun Orta Doğu'da büyük değişim için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

ESKİ İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın hava saldırılarının başlamasının ardından yapılacak bir karşı saldırının İsrail'in elindeki şans olduğuna vurgu yaparak, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün İran'ın hava saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada, "İsrail, Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek için son 50 yılın en büyük fırsatıyla karşı karşıya. Satranç oynamayı bilen İran liderliği bu gece büyük bir hata yaptı. Nükleer projesini yok etmek, büyük enerji tesislerini yok etmek ve bu terörist rejimi ölümcül şekilde yaralamak için şimdi harekete geçmeliyiz. Korkaklığı kollarını (Hamas, Hizbullah, Husiler,) bizi öldürmek için gönderen İran terörist ahtapotunun kafasına vurmak için, Ayetullahlar Tahran'daki saraylarında güvenle otururken. Ahtapotun kolları ağır yaralı; şimdi sıra başın üzerinde. Çocuklarımızın geleceğine yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırmalıyız. İran halkına ayağa kalkmaları ve kadınlarına ve kızlarına uyguladığı terör rejiminden kurtulmaları için bir fırsat vermeliyiz. Gerekçemiz var. Araçlarımız var. Çocuklarımızı kaçırdılar. Yerleşim yerlerimizi yok ettiler. Tarlalarımızı yaktılar. Gemilerimize ateş açtılar. Kiryat Shmona, Kfar Gazze ve Sderot'ta çocukları terörize ettiler. Şimdi tam zamanı. Aslanlardan oluşan bir millet birleşti ve geçen yıl gücünü kanıtladı ve uzun zamandır değişim, eylem için özlem duyuyor. Tarihin kapıyı çaldığı ve açılması gereken anlar vardır. Fırsat kaçırılmamalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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