Belediye başkanının makam aracına roketatarlı saldırı

Filipinler'in güneyindeki Maguindanao del Sur eyaletinde Shariff Aguak Belediye Başkanı Akmad Mitra Ampatuan'ın konvoyuna düzenlenen saldırıda üç saldırgan öldürüldü. Belediye başkanının da içinde olduğu araç konvoyu, pazar sabahı saatlerinde Brgy. Mother Poblacion'daki Maguindanao Caddesi köşesinde silahlı kişilerin pusu kurmasıyla hedef alındı.

ROKETATAR İLE HEDEF ALDILAR

Görgü tanıklarının ve polis raporlarının aktardığına göre, saldırganlar küçük bir minibüsten çıkarak roketatar (RPG) ile başkanın SUV'sine ateş açtı. Atılan roket, araca isabet ederek yoğun duman çıkmasına yol açtı ancak araç yine de ilerlemeyi başardı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARALANDI

Başkan Ampatuan saldırıdan yara almadan kurtulurken, konvoydaki bazı güvenlik görevlileri yaralandı. Olay yerindeki çatışmada polis ve belediye korumaları karşılık verince saldırganlar kaçmayı başardı.

OPERASYONDA 3 ŞÜPHELİ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının hemen ardından polis ve ordu, zanlıları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Yürütülen kovalamaca sonucunda üç şüpheli öldürülürken, olayla bağlantılı diğer kişilerin peşine düşüldüğü bildirildi.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Yerel yetkililer saldırının motive edildiği gerekçesini henüz belirleyemedi ancak bu, Ampatuan'ın üçüncü suikast girişimi olarak kayıtlara geçti. Tüm güvenlik birimleri bölgedeki alarm seviyesini yükseltti.