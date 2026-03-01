Haberler

Belçika, Rus 'gölge filosuna' ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu

Belçika, Rus 'gölge filosuna' ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Fransa'nın desteğiyle düzenlenen 'Mavi İstilacı Operasyonu' kapsamında Rusya'nın 'gölge filosuna' ait petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.

BELÇİKA Savunma Bakanı Theo Francken, Rusya'nın 'gölge filosuna' ait olduğu gerekçesiyle Kuzey Denizi'ndeki petrol tankerine el koyduklarını bildilrdi.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın desteğiyle 'Mavi İstilacı Operasyonu'nun düzenlendiğini duyurdu. Rus 'gölge filosuna' ait petrol tankerine el koyduklarını kaydeden Francken, geminin Zeebrugge Limanı'na doğru götürüldüğünü aktardı. Francken, operasyonla ilgili detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı

Savaş bölgeye yayıldı, Türk vatandaşları o ülkede mahsur kaldı