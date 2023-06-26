Belarus'a gitme şartıyla affedilen Wagner lideri Prigojin'in basın servisinden yeni açıklama: Temas kuramıyoruz

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin ve askerlerinin 1 günlük isyanı, anlaşma yoluyla son bulurken Prigojin'in Belarus'a gönderilmesine karar verildi. Ancak Wagner basın servisi, liderleriyle cumartesi gününden beri temas kuramadıklarını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Rus lider Putin'in "İhaneti asla unutmam" sözleri yeniden gündem oldu.

Paralı asker ordusu Wagner'in isyan başlattığı Rusya 1 gün içinde kabusu yaşadı. Wagner güçleri başkent Moskova'ya ilerlerken Belarus'un araya girmesiyle isyan 24 saat sonunda anlaşma yoluyla sona erdi. Anlaşmaya göre Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a geçmesi gerekirken, Wagner Gurubu basın servisi "Cumartesi akşamından beri Prigozjin ile temas kuramıyoruz" açıklamasını yaptı. Emekli Amerikan Generali David Petraeus da Wagner liderinin eğer Belarus'a geçtiyse oradaki evinde olası saldırılara karşı pencerelerden uzak durması gerektiğini söyledi.

BELARUS'A GİTME ŞARTIYLA AFFEDİLDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin'in idaresindeki paralı askerler, Rostov şehrini kuşatmış ve Rusya'da 1 günlük ayaklanma çıkmıştı. İsyan, Belarus'un araya girmesiyle son bulurken Wagner liderinin Belarus'a gitmesine karar verildi. Ancak Wagner Gurubu basın servisi "Cumartesi akşamından beri Prigozjin ile temas kuramıyoruz" açıklamasını yaptı. Bu da Prigojin'in akıbetini merak konusu yaptı.

"PENCERELERİN YANINDA DİKKATLİ OLMALI"

Öte yandan emekli Amerikan Generali David Petraeus da Wagner lideri Yevgeny Prigojin'e Belarus'taki yeni evinde açık pencerelere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Petraeus, CNN'in "State of the Union" programında "Belarus'taki yeni evinde açık pencerelerin yanında dikkatli olmalı. Anlaşma ile hayatını korudu ama Wagner grubunu kaybetti." dedi. Bu yorum, son zamanlarda Ukrayna savaşını eleştiren birçok Rus'un yüksek katlı pencerelerden ve çatılardan düştüğü olaylara gönderme yapması açısından büyük yankı uyandırdı.