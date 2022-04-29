Artan vaka sayısı hükümetin tavrını sertleştirdi! Çin'de halk evden çıkamaz hale geldi
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Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbirlerini artıran Çin hükümeti Pekin'de vatandaşlara İşçi Bayramı tatilinde zorunlu olmadıkça şehir dışınına çıkmama çağrısı yaptı. Öte yandan Şangay'da alınan önlemlerde ise bölgede yaşayan halk sıfır-kovid politikası sebebi ile evlerinden bile çıkamaz hale geldi.
Çin'in başkenti Beijing'de yakın zamanda Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artış karşısında toplumun her kesiminden insanlar koronavirüse karşı verilen mücadeleye omuz vererek en içten desteklerini sunmak için zamana karşı yarışıyor. Beijing Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, bölge sakinlerine İşçi Bayramı tatili sırasında zorunlu olmadıkça şehirden çıkmamaları ve partiler ve buluşmalardan kaçınmaları çağrısı yaptı.
Sıfır-kovid politikasında ısrar eden Çin'in finans merkezi Şangay'da aldığı karantina önlemleri ise kent sakinleri için adeta zulme dönüştü. Haftalardır evlerinden çıkamayan, temel ihtiyaçlarını bile karşılamayan kent sakinleri yetkililerin evlerinin önüne çektiği metal bariyerler arkasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Hükümet yetkilileri aldıkları sıkı önlemleri gevşetmeye pek niyetli görünmüyor ancak kilit altında olan 25 milyon insan için durum artık dayanılmaz bir hale geldi. Çin'de uygulanan yoğun sansüre rağmen her gün yeni bir video sosyal medyaya düşüyor ve insanların yaşadıkları şartlar gözler önüne seriliyor.
Bu görüntülerden sonuncusu kent sakinlerinin artık patlama noktasında olduğunu ortaya koydu. Şangay'da çekildiği düşünülen görüntülerde yabancı asıllı olduğu belirtilen bir adamın, tehlikeli madde kıyafeti giymiş Çin polisi tarafından sürüklendiği görülüyor.