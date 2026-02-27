Bebek, 33 metreden düştü iki kadın hemşire havada montla yakaladı

Rusya'da yaşanan olay, saniyeler içinde büyük bir faciaya dönüşebilirdi. 18 aylık bir bebek, yaşadığı apartmanın üst katındaki pencereden yaklaşık 33 metre yükseklikten düşerken, çevrede bulunan iki hemşirenin soğukkanlı ve hızlı müdahalesi sayesinde hayatta kaldı.

Olay, St. Petersburg'da bir apartman binasında meydana geldi. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre küçük çocuk, evde yalnız kaldığı sırada pencereyi açmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakika boyunca pencere kenarında oynayan bebek, zaman zaman pervazın üzerine çıkıp pencereyi açıp kapadı. O sırada evde herhangi bir yetişkinin olmadığı belirtildi.

Aşağıdan durumu fark eden vatandaşlar büyük panik yaşadı. İki hemşire, Olga Artemyeva ve Anna Kabashova, çocuğun düşmek üzere olduğunu görünce hiç düşünmeden harekete geçti. Olga, montunu hızla çıkararak Anna ile birlikte montu iki kişi gerdi. Amaçları, düşen çocuğu bir şekilde yumuşak bir yüzeyle karşılamaktı.

Tam o anda kalabalıktan "Düşüyor!" diye bir çığlık yükseldi. Bebek saniyeler içinde aşağı doğru hızla düştü. Çarpmanın etkisiyle mont yırtıldı, ancak düşüşün şiddeti azaldı ve çocuk karla kaplı zemine düştü.

Olaydan sonra bebeğin bilincinin açık olduğu ve ağladığı görüldü. Hemen montun kalan parçalarına sarılarak sıcak tutuldu ve en yakın sağlık merkezine götürüldü. Ardından hastaneye sevk edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yetkililer, olay sırasında ebeveynlerin komşuda olduğunu, 18 yaşındaki ağabeyin ise başka bir odada bilgisayar oynadığını belirtti. Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

Bu mucizevi kurtuluş, olası bir ihmâlin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.