Bavyera Başbakanı Söder'den Ukrayna'ya Asker Gönderme Karşıtlığı

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya'nın Bavyera Eyalet Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Parti (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermesine karşı çıktı. Bunun NATO-Rusya gerilimini artıracağını belirten Söder, Alman ordusunun mali ve personel olarak da buna hazır olmadığını söyledi.

CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, Almanya'daki mülteciler ve Almanya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi konularında açıklamalarda bulundu. Ukrayna'ya asker gönderilmesine karşı olduğunu belirten Söder, bunun NATO-Rusya gerilimini artıracağı uyarısında bulundu. Söder, Alman ordusunun da mali ve personel olarak buna hazır olmadığını kaydetti.

Almanya'daki Ukraynalı mültecilerle ilgili de dikkat çeken bir öneri getiren Söder, "Barış yakın zamanda görünmüyor. Bu nedenle savaşabilecek yaştaki Ukraynalıların ülkelerine geri dönüp kendi vatanlarının güvenliği için görev yapmalarını tartışmak meşrudur" dedi.

Söder ayrıca, Almanya'da Ukraynalı mültecilerin iş gücüne katılımının düşük olduğunu belirterek Ukraynalılara verilen sosyal yardım (Bürgergeld) politikasının gözden geçirilmesini istedi.