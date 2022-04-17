Batı ülkelerinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
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Rus alüminyum devi Rusal'ın kurucusu ve ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı isimlerden biri olan Oleg Deripaska'nın 73 metre uzunluğundaki lüks yatı Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek kıyılarında görüntülendi.
FETHİYE, MUĞLA (Haberler.com) - Reuters haber ajansı, Rus alüminyum devi Rusal'ın kurucusu Oleg Deripaska'ya bağlı bir yatın Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek kıyısına yaklaştığını duyurdu.
73 metre uzunluğundaki ve Cayman Adası bayrağı taşıyan "Clio" adlı yatın sahibi Deripaska, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında yer alıyor.
Ukrayna- Rusya müzakereleri görüşmelerine katılan ve Batı ülkelerinin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder Roman Abramoviç'ın iki yatı da Türkiye kıyılarına demir atmıştı.
Ukrayna ordusuna Bayraktar SİHA'larıyla destek veren NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkması sonrası Rus milyarderlerin lüks yatları sık sık Türkiye kıyılarında görüntülenmişti.