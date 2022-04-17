Batı ülkelerinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi

FETHİYE, MUĞLA (Haberler.com) - Reuters haber ajansı, Rus alüminyum devi Rusal'ın kurucusu Oleg Deripaska'ya bağlı bir yatın Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek kıyısına yaklaştığını duyurdu.

ABD, AB VE İNGİLTERE'NİN YAPTIRIM UYGULADIĞI İSİMLER ARASINDA

73 metre uzunluğundaki ve Cayman Adası bayrağı taşıyan "Clio" adlı yatın sahibi Deripaska, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında yer alıyor.

ABRAMOVİÇ'İN İKİ YATI DA TÜRKİYE KIYILARINA DEMİR ATMIŞTI

Ukrayna- Rusya müzakereleri görüşmelerine katılan ve Batı ülkelerinin yaptırım listesinde yer alan Rus milyarder Roman Abramoviç'ın iki yatı da Türkiye kıyılarına demir atmıştı.

LÜKS YATLAR SIK SIK TÜRKİYE'DE GÖRÜNTÜLENİYOR

Ukrayna ordusuna Bayraktar SİHA'larıyla destek veren NATO üyesi Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara karşı çıkması sonrası Rus milyarderlerin lüks yatları sık sık Türkiye kıyılarında görüntülenmişti.