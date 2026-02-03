Haberler

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kiev banliyösünde Shahed tipi dron saldırısında Svitlana Blatova ve partneri Maksym hayatını kaybederken, evin alevler içinde kaldığı saldırıdan dört yaşındaki kızları hayatta kurtuldu. Görgü tanıklarının "Bir çocuk 'Anne, anne, anne!' diye bağırıyordu. Annesi cevap vermiyordu. Üst kat yanıyordu" ifadeleri kan dondurdu.

  • Rusya'nın İran yapımı Shahed tipi insansız saldırı dronu ile Kiev'in banliyösünde düzenlediği saldırıda Svitlana Blatova ve partneri Maksym hayatını kaybetti.
  • Saldırıda dört yaşındaki kız çocuğu hayatta kaldı ve ağır travma yaşadı.
  • Shahed tipi dronlar Kiev ve çevresinde sık sık kullanılıyor ve sıklıkla konut alanlarını hedef alıyor.

Kiev'in banliyösünde, Rusya'nın İran yapımı Shahed tipi insansız saldırı dronu ile düzenlediği saldırı, bir aileyi yok etti; dört yaşındaki kız çocuğu yalnızca birkaç dakika içinde her şeyini kaybetti. Bu dramatik olay, Ukrayna'da sivillerin hedef alındığı insansız hava aracı saldırılarının son örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

"ANNESİ CEVAP VERMİYORDU"

Yerel yetkililer ve tanıklara göre, saldırı anında evde bulunan Svitlana Blatova ile partneri Maksym hayatını kaybetti. Çift anında yaşamını yitirirken, küçük kızları olay yerinde ağır travma yaşamasına rağmen hayatta kaldı. Olayı gören bir komşu, "Çocuk bağırıyordu, 'Mama, mama, mama.' Ama annesi cevap vermiyordu. Üst kat yanıyordu" sözleriyle dehşet anını aktardı.

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Shahed tipi dronlar, özellikle gece saatlerinde Kiev ve çevresinde sık sık kullanılıyor ve sıklıkla konut alanlarını hedef alıyor. Bu saldırılar sonucunda daha önce de çocuklar ve aileler dahil olmak üzere birçok sivil hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştı; resmi raporlar, Mart 2025'te benzer bir saldırıda beş yaşındaki bir çocuğun ve babasının öldüğünü belgeliyor. Bu saldırıda yalnızca annenin ağır yaralı olarak kurtulduğu belirtilmişti.

Ukrayna makamları ve uluslararası gözlemciler, bu tür insansız hava aracı saldırılarının sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı uyarısında bulunuyor. Ukrayna Devlet Acil Hizmetleri ve yerel yönetimler, sivil savunma sistemlerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve özellikle çocukların korunmasının öncelikli olduğunu vurguluyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZynp Tkr:

Gazze katledilmiş, burada ukrayna güzellemesi yapılıyor ya aklım almiyor. Su haberden daha çok Filistini gündemde tutmaliyız. Orada milyonlarca çocuk ya sehit oldu, ya ampüte edildi ya yetim kaldı. Kendinize gelin, bizi basit haberlerle kaybettirmeyin.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Bahçeli'den parti grubuna damga vuran 'erken seçim' çıkışı

Bahçeli'den parti grubuna damga vuran "erken seçim" çıkışı
Murat Çepni dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı, DEM Parti'den tepki gecikmedi

Çepni dahil çok sayıda isme gözaltı! DEM Parti'den tepki gecikmedi
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti