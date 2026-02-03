Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Kiev'in banliyösünde, Rusya'nın İran yapımı Shahed tipi insansız saldırı dronu ile düzenlediği saldırı, bir aileyi yok etti; dört yaşındaki kız çocuğu yalnızca birkaç dakika içinde her şeyini kaybetti. Bu dramatik olay, Ukrayna'da sivillerin hedef alındığı insansız hava aracı saldırılarının son örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

"ANNESİ CEVAP VERMİYORDU"

Yerel yetkililer ve tanıklara göre, saldırı anında evde bulunan Svitlana Blatova ile partneri Maksym hayatını kaybetti. Çift anında yaşamını yitirirken, küçük kızları olay yerinde ağır travma yaşamasına rağmen hayatta kaldı. Olayı gören bir komşu, "Çocuk bağırıyordu, 'Mama, mama, mama.' Ama annesi cevap vermiyordu. Üst kat yanıyordu" sözleriyle dehşet anını aktardı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Shahed tipi dronlar, özellikle gece saatlerinde Kiev ve çevresinde sık sık kullanılıyor ve sıklıkla konut alanlarını hedef alıyor. Bu saldırılar sonucunda daha önce de çocuklar ve aileler dahil olmak üzere birçok sivil hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştı; resmi raporlar, Mart 2025'te benzer bir saldırıda beş yaşındaki bir çocuğun ve babasının öldüğünü belgeliyor. Bu saldırıda yalnızca annenin ağır yaralı olarak kurtulduğu belirtilmişti.

Ukrayna makamları ve uluslararası gözlemciler, bu tür insansız hava aracı saldırılarının sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı uyarısında bulunuyor. Ukrayna Devlet Acil Hizmetleri ve yerel yönetimler, sivil savunma sistemlerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve özellikle çocukların korunmasının öncelikli olduğunu vurguluyor.