Üye Girişi
Haberler

Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak

Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren ve 1994 yılında kurulan Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 30. yıldönümü 10 Ekim 2024 tarihinde Zagreb'de bir törenle kutlanacak. Törende Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi takdim edilecek.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de faaliyet gösteren ve 1994 yılında kurulan Hırvat Türk Dostluk Derneği'nin kuruluşunun 30. yıldönümü 10 Ekim 2024 tarihinde Zagreb'de bir törenle kutlanacak. Törende Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi takdim edilecek.

Başkan Kasım Gülpınar'a Büyük Şeref Belgesi! Hırvat Türk Dostluk Derneği 30. yılını kutlayacak

Başkan Gülpınar, Hırvatistan ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin güçlenmesine ilişkin çabaları ve iki ülke arasındaki ilişkilere sağladığı olumlu katkılardan dolayı Hırvat Halkı tarafından bu prestijli belgeyi almaya layık görüldü. Gülpınar bireysel alanda verilecek bu Büyük Şeref Belgesine Türkiye'den layık görülen tek kişi oldu.

Bu ödül, aynı zamanda Türkiye ve Hırvatistan arasındaki güçlü bağların bir sembolü olup, iki ülke halkı arasında dostluğun pekişmesine katkıda bulunacak.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Kasım Gülpınar Hırvatistan Diplomasi Gülpınar Zagreb Yaşam Dünya

Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

Netanyahu'dan İran'a mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı

 Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak! 'Kırbaç gibi vurmuş'

Öğretmenden öğrenciye demir çubuklu dayak! "Kırbaç gibi vurmuş"
Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle 'tetik' işareti yaptı

Sinan Ateş'in katilinden gazetecilere skandal tehdit! Mahkemeden bile korkmuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 1 Ekim Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Dikembe Mutombo öldü mü? Dikembe Mutombo neden öldü? Dikembe Mutombo kimdir? BUSKİ Bursa su kesintisi! 1 Ekim Nilüfer, Karacabey, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? TBMM ne zaman açılacak? TBMM 2024 yeni yasama yılı ne zaman başlıyor? Gamze Türkmen açık hali yayınlandı mı? Kadir Ezildi Nişanlısı açık hali paylaşıldı mı? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Konyaaltı 1 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 1 Ekim Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut, Bala su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızıl Goncalar CANLI izle! 30 Eylül 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 20 bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? KOSKİ Konya su kesintisi! 1 Ekim Ereğli, Karatay, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? AUZEF sınav merkezi tercihi ve seçimi! AUZEF sınav merkezi değişikliği nereden yapılır? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 30 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });