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Başka kadınlara baktığı için tartıştığı erkek arkadaşının gözüne kuduz aşısı için kullanılan enjektör batırdı

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ABD'de 44 yaşındaki Sandra Jimenez, erkek arkadaşıyla kadınlara bakma konusundaki tartışmada, kuduz aşısı enjektörünü erkek arkadaşının gözüne sapladı. Polis, olayın ardından Sandra'yı evinde uyurken gözaltına aldı. Mahkeme, ev hapsi cezası verdi ve Sandra, 26 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak.

Amerika Birleşik DevletlerinDe 44 yaşındaki Sandra Jimenez, başka kadınlara baktığı gerekçesi ile erkek arkadaşı ile tartıştı.

Tartışma sırasında içinde kuduz aşısı bulunan enjektörü erkek arkadaşının gözüne batırdı.

Polis, Sandra'nın tartış erkek arkadaşı kanepede uzandığı sırada köpekleri için aldıkları kuduz aşısı için kullanılan enjektörü erkek arkadaşının sağ gözüne sapladı.

Daha sonra evden kaçtı.

Erkek arkadaşı gittiği hastanede polise kız arkadaşının gözüne enjektör batırdığını söylemesi üzerine polis, Sandra'yı evinin dışında araçta uyurken gözaltına aldı.

Mahkeme tarafından ev hapsi cezası verilen Sandra, 26 Eylül'de tekrar hakim karşısına çıkacak.

Başka kadınlara baktığı için tartıştığı erkek arkadaşının gözüne kuduz aşısı için kullanılan enjektör batırdı

Başka kadınlara baktığı için tartıştığı erkek arkadaşının gözüne kuduz aşısı için kullanılan enjektör batırdı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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