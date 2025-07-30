Bartınlı İnşaat İşçileri, Rusya'daki Depremin Anını Kaydetti

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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin anı, Bartınlı işçiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Deprem sonrası tsunami uyarıları yapıldı.

1) BARTINLI İNŞAAT İŞÇİLERİ, RUSYA'DA DEPREM ANINI GÖRÜNTÜLEDİ

RUSYA'da meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem anı, bölgedeki inşaatta çalışan Bartınlı işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 20,7 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından Rusya, Japonya, Meksika ve ABD'nin Alaska ve Hawaii eyaleti, Pasifik Okyanusu kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.Kamçatya'ya Bartın'dan inşaatlarda çalışmak için giden Türk işçiler, deprem anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Panik yaşanan o anlarda, Türk işçilerinin konuşmaları ile inşaat halindeki binanın ve demirlerin sallanması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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