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Bart de Wever, Belçika'nın yeni başbakanı oldu

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Belçika'da 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından N-VA Partisi lideri Bart de Wever, yeni başbakan olarak göreve başladı. De Wever, mevcut başbakan Alexander de Croo'dan görevi devralarak 9 Haziran 2024 seçimlerinin birinci partisinin lideri olarak ülkesini temsil edecek.

Belçika'da yaklaşık 8 ay süren koalisyon görüşmelerinin ardından sağ eğilimli N-VA Partisi lideri Bart de Wever, ülkenin yeni başbakanı oldu.

BELÇİKA'DA YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

9 Haziran 2024'te yapılan seçimlerden birinci parti çıkan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) Partisi lideri Bart de Wever, 237 gün süren koalisyon müzakerelerinin ardından sağlanan uzlaşı sonucunda yeni başbakan oldu.

Bart de Wever, Belçika'nın Yeni Başbakanı OlduBart de Wever

Mevcut Başbakan Alexander de Croo'dan görevi devralan de Wever, Kral Philippe'nin huzurunda yemin etti. de Wever, bugün başkent Brüksel'de düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesinde de ülkesini temsil edecek.

Koalisyonun diğer ortakları liberal Frankofon parti 'MR', merkez eğilimli Frankofon 'Les Engages', sosyalist Flaman 'Vooruit' ile Hristiyan demokrat 'CD&V" oldu.

Bart de Wever, Belçika'nın yeni başbakanı oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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