Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! &quot;İyi geceler&quot; demeden lambalar sönmüyor - Haberler

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Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! "İyi geceler" demeden lambalar sönmüyor

Haberler.com - Zehra Yaşık - Dünya
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İngiltere Cambridgeshire'de bulunan ve Juliet isimli bir kızın ruhunun yaşadığına inanılan barda esrarengiz olaylar yaşanıyor. İddiaya göre bardakiler "İyi geceler Juliet" demedikçe barın lambaları sönmüyor.

İngiltere'de esrarengiz olay duyanların tüylerini ürpertiyor.900 yıl önce kalbi kırık bir şekilde öldüğü sanılan Juliet'in ruhunun yaşadığı barın sahibi gece barda bulunanlardan her hangi biri "İyi geceler Juliet" demedikçe barın lambalarının kapanmadığını söyledi.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Bar çalışanları ve müşterileri bazen ısıtıcılar sonuna kadar açık olmasına rağmen barda havanın ani bir şekilde soğuduğunu söyledi.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Efsaneye göre Juliet, 1050 tarihinde ismi Tom Zoul olan bir ormancıya aşık oldu.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Juliet, aşkına karşılık alamayınca Tom'un, cansız bedenini görmesi için işe gittiği yol üzerinde bulunan bir ağaca kendini astı.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Bazı kaynaklar ise Juliet'in nehre atlayarak intihar ettiğini yazdı.

Barın içindeki mezarın tüyler ürperten hikayesi! 'İyi geceler' demeden lambalar sönmüyor

Juliet'in mezarının yakınında bulunan bar, zamanla büyütüldükçe mezar da mekanın içinde kaldı. Juliet'in her sene, ölüm yıl dönümünde barı ziyarete geldiği iddia ediliyor.

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Dünya

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