Bangladeş'te Yeni Başbakan Yemin Etti

BANGLADEŞ'te genel seçimleri kazanan Bangladeş Milliyetçi Partisi lideri Tarık Rahman, bugün düzenlenen törenle yemin ederek ülkenin yeni başbakanı oldu.

Bangladeş'te 12 Şubat'ta yapılan genel seçimleri ilk sırada tamamlayan Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) lideri Tarık Rahman, başkent Dakka'da yemin ederek göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı yerine Ulusal Parlamento'nun Güney Plaza'sında düzenlenen törende, Rahman yeminini Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin'in huzurunda etti. Törene çok sayıda yabancı diplomat, askeri yetkili ve siyasi parti temsilcisi katıldı.

Yaklaşık 17 yıl Londra'da sürgünde yaşadıktan sonra iki ay önce ülkesine dönen 60 yaşındaki Rahman, partisinin meclisteki 300 koltuktan 209'unu kazanmasıyla iktidara geldi. Rahman, Şeyh Hasina yönetiminin devrilmesinin ardından kurulan ve Muhammed Yunus liderliğindeki geçici hükümetten görevi devraldı.