Bangladeş'te eski Başbakan'a cinayet soruşturması

Bangladeş'in eski Başbakanı Şeyh Hasina'ya, hükümet karşıtı protestolarda bir kişinin polis tarafından öldürülmesi nedeniyle cinayet soruşturması açıldı.

Başkent Dakka'da haftalarca süren iç karışıklığın ardından önceki hükümetten altı üst düzey isme daha soruşturma açıldı.

170 milyon nüfuslu Bangladeş'te, devlet memurluğuna alımlarda liyakat ilkesine uyulması talebiyle başlayan protestolar hükümet karşıtı eylemlere dönüşmüştü.

İstifa etmesi yönündeki çağrıların ardından eski Başbakan Hasina, bu ayın başlarında istifa ederek komşu Hindistan'a kaçmıştı.

Kendisine karşı soruşturma başlatılmasında sadece birkaç saat sonra, istifasına yol açan protestolarla ilgili bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Hasina ülkeden ayrılışından bu yana kamuya yaptığı ilk açıklamada, olaya karışanların “belirlenerek cezalandırılmasını" istedi.

Haftalarca süren ve ve Hasina’nın istifasını talep eden öğrenci gösterilerinde 400'den fazla kişi öldürüldü. Birçoğu onun emriyle polis tarafından vuruldu.

Eski Başbakan’a kim, neden dava açtı?

Eski başbakana bir vatandaş adına dava açan avukat Mamun Mia, Dakka'daki mahkemenin polise davayı kabul etme emri verdiğini söyledi.

Bu, Bangladeş yasalarına göre cezai soruşturmanın ilk adımı.

İş insanı Amir Hamza, Temmuz ayında bakkal Ebu Said'in yoldan geçerken başından vurulmasının ardından dava açmak için başvuruda bulundu.

Hamza 19 Temmuz'da katıldığı mahkemede, öğrencilerin barışçıl bir protesto düzenlediği sırada polisin kalabalığa ayrım gözetmeksizin ateş açtığını iddia etti.

Hamza, Said ile akraba olmadığını ancak bakkalın ailesinin davayı açacak maddi güce sahip olmaması nedeniyle mahkemeye kendisinin başvurduğunu belirtti.

Reuters haber ajansına “Suçlarından dolayı Şeyh Hasina'ya karşı bu yasal adımı atma cesaretini gösteren ilk sıradan vatandaş benim. Bu davanın sonuçlandığını görmek istiyorum” dedi.

Hakim Rajesh Chowdhury, protestoların başından beri Hasina'ya açılan ilk dava kapsamında polise soruşturma yürütmesi emrini verdi.

Eski Ulaştırma ve Köprüler Bakanı Obaidul Quader de soruşturulanlar arasında.

15 yıldır iktidarda olan Hasina'nın hükümeti, yaygın insan hakları ihlalleriyle ve yolsuzlukla suçlandı.

Bangladeş’te son durum ne?

Öğrenci protestoları, Temmuz başında, devlet memurluğuna alımlardaki kotaların kaldırılması talebiyle barışçıl bir şekilde başladı, daha sonra hükümeti deviren geniş çaplı bir harekete dönüştü.

Hasina, polise sert müdahaleyle protestoları bastırma çağrısı yaptı ve protestoculardan "öğrenci” değil, “ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan teröristler" şeklinde bahsetti.

Kurulan yeni geçiş hükümetinde protestocular da yer alıyor ve hükümete öğrenci liderleri tarafından desteklenen Nobel Barış Ödüllü ekonomist Muhammad Yunus liderlik ediyor.

Hasina, oğlu Sajeeb Wazed Joy'un söylediğine göre seçimler ilan edildiğinde Bangladeş’e dönmeyi planlıyor.