Bangladeş'te Askeri Eğitim Uçağı Kampüse Düştü: 31 Ölü

BANGLADEŞ'in başkenti Dakka'da hava kuvvetlerine ait eğitim uçağının okul kampüsüne düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Bangladeş Hava Kuvvetleri'ne ait 'F-7' tipi askeri eğitim uçağının başkent Dakka'da bir üniversite kampüsüne düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 31'e çıktığı bildirildi. Yetkililer, yaşamını yitiren kişilerden 25'inin öğrenci olduğunu belirtirken, yaralanan 78 kişinin ise tedavi gördüğünü kaydetti.

Ordudan yapılan açıklamada, eğitim uçağının dün yerel saatle 13.06'da A.K. Khandker Hava Üssü'nden kalkışından hemen sonra yaşadığı teknik arıza nedeniyle düştüğü duyuruldu.