Üye Girişi
Haberler

Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bangkok'un banliyösünde öğrencileri ve öğretmenleri taşıyan bir otobüsün alev alması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti. Otobüs, Uthai Thani ilinden Ayutthaya'ya okul gezisi için 44 yolcu taşıyordu. Olayın henüz tam netlik kazanmadığı, ancak kurtarılanların sayısına bakarak 25 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Başbakan Shinawatra, mağdur ailelere tazminat ödeneceğini ve tıbbi masrafların karşılanacağını açıkladı.

Resmi açıklamalara ve kurtarma ekiplerine göre, Bangkok'un banliyösünde genç öğrencileri ve öğretmenlerini taşıyan bir otobüs alev aldı ve içindeki 25 kişi hayatını kaybetti.

Ulaştırma Bakanı Suriya Jungrungruengkit, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüsün merkezi Uthai Thani ilinden 44 yolcuyu Ayutthaya'ya okul gezisi için taşıdığını ve yangının öğlen saatlerinde başkentin kuzey banliyösü olan Pathum Thani ilinde başladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Anutin Charnvirakul, olay yeri incelemesi henüz tamamlanmadığı için can kaybı sayısını doğrulayamadıklarını, ancak kurtarılanların sayısına bakarak 25 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğinden endişe duyduklarını belirtti. Ayrıca otobüsün hala güvenli bir şekilde içeri giremeyecekleri kadar sıcak olduğunu ekledi.

Yangından saatler sonra otobüsün içinde hala cesetler bulunuyordu.

Başbakan Paetongtarn Shinawatra, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda başsağlığı diledi ve hükümetin tıbbi masrafları karşılayacağını ve mağdur ailelerine tazminat ödeyeceğini belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yolda park halindeyken otobüsün tamamının alevler içinde kaldığı ve yoğun siyah duman bulutlarının yükseldiği görülüyordu.

Öğrencilerin yaşları ve diğer ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Olay yerindeki bir kurtarma görevlisi Suriya'ya, yangının muhtemelen lastiklerden birinin patlaması ve aracın yol bariyerine sürtünmesi sonucu başladığını söyledi.

Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü

Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

3-sayfa Bangkok Güncel Genel Yaşam Dünya

Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu

"Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin"

 Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

Yeni yasama yılı başlıyor! Meclis bahçesinden canlı yayındayız

 İsrail'den Lübnan'a 'Kuzeyin Okları' operasyonu! ABD, İran'ı açık açık uyardı

İsrail'den "Kuzeyin Okları" harekatı! Ordu Lübnan'a karadan girdi
Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam kapıda

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Yüzde 45 oranında zam geliyor
500

Yorumlar (1)

masteng aston:

İbb mi bakiyor.orayada

2
2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik cezalarına zam mı geliyor? Trafik cezası zam oranı ne oldu? 2 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin sevgili mi? Melisa Döngel'in sevgilisi Kerem Atakan Kesgin kimdir? 1 Ekim Zonguldak hava durumu | Zonguldak'ta hava nasıl olacak? Zonguldak günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Twente - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe UEFA maçı hangi gün? Son dakika: İsrail Şam'ı vurdu mu? İsrail Şam'ı neden vurdu? Lübnan Türkiye arası kaç km? Lübnan Türkiye'ye yakın mı? ARA TATİL NE ZAMAN? Okullar ne zaman kapanacak? 2024 İlk ara tatil tarihi ne zaman? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? RIGAS- GALATASARAY UEFA MAÇI SAAT KAÇTA? Galatasaray UEFA maçı ne zaman?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });