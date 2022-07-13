Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu

Şili'nin Arica kenti açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar, devasa boyuttaki kürek balığını yakaladı. Bu balığın Arica kıyılarında fazlalaşması, bölge halkı tarafından depreme bir işaret olarak görülüyor.

GÖRMEK İSTEYENLER İSKELEYE KOŞTU

Bu nedenle balığı görmek isteyen yüzlerce Arica kenti sakini, balıkçı iskelesine koşarak dev balığın denizden çıkarılma anını izledi. Ayrıca ellerindeki telefonlarla da bu anı ölümsüzleştirdiler.

JAPONYA'DAKİ DEPREMDEN SONRA YAYGINLAŞTI

Kürek balıklarının 2011 yılında meydana gelen ölümcül bir depremin öncesinde kıyıda sık rastlanılmasının ardından bölgedeki birçok insan deprem efsanesine inanmaya başladı. Balığın videosu kısa sürede 10 milyon izlenirken, bazı kullanıcılar "Büyük deprem olursa biz ne olacağız" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o balık: