Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu - Haberler

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Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu

Şili'de avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan dev balık, Arica kentinde heyecan yarattı. Halk, depreme işaret ettiğine inandığı balığı görebilmek adına iskeleye koştu.

Şili'nin Arica kenti açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar, devasa boyuttaki kürek balığını yakaladı. Bu balığın Arica kıyılarında fazlalaşması, bölge halkı tarafından depreme bir işaret olarak görülüyor.

GÖRMEK İSTEYENLER İSKELEYE KOŞTU

Bu nedenle balığı görmek isteyen yüzlerce Arica kenti sakini, balıkçı iskelesine koşarak dev balığın denizden çıkarılma anını izledi. Ayrıca ellerindeki telefonlarla da bu anı ölümsüzleştirdiler.

Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu

JAPONYA'DAKİ DEPREMDEN SONRA YAYGINLAŞTI

Kürek balıklarının 2011 yılında meydana gelen ölümcül bir depremin öncesinde kıyıda sık rastlanılmasının ardından bölgedeki birçok insan deprem efsanesine inanmaya başladı. Balığın videosu kısa sürede 10 milyon izlenirken, bazı kullanıcılar "Büyük deprem olursa biz ne olacağız" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o balık:

Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Balıkçılık Dünya Haberler

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