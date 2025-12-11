Bakü Cinema Market'te ortak yapımlarla ilgili önemli görüşmeler gerçekleşti

AZERBAYCAN'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Bakü Cinema Breeze 2025 Film Festivali kapsamında düzenlenen Doğu Ülkeleri Film Marketi'nde Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kurulan Türkiye standı önemli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Markette yapılan görüşmelerde 2026 yılında ortak yapımların ve kalıcı iş birliklerinin çoğalması adına adımların atıldığı bildirildi.

Festival kapsamında, 8–9 Aralık 2025 tarihlerinde Bakü Kongre Merkezi'nde düzenlenen Doğu Ülkeleri Film Marketi'nde Sinema Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye standı kurularak uluslararası iş birliklerine yönelik önemli temaslar sağlandı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven başta olmak üzere, markete katılım sağlayan yapımcılar, yönetmenler ve sektör temsilcileri birçok önemli görüşme gerçekleştirdi. Türkiye standını Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve diğer katılımcı ülkelerin yetkilileri de ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca, ana teması uluslararası ortak yapımlar olan resmi panel düzenlendi. Panele Türkiye'nin yanı sıra Pakistan, Özbekistan ve İtalya'dan sinema alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Panelde, bölgesel iş birliklerinin artırılması, ortak yapım modellerinin geliştirilmesi ve kültürel iş birliğinin sinema aracılığıyla güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Panelde konuşan Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Türkiye'nin ortak yapımlara verdiği önemi vurgulayarak, özellikle Doğu ve Orta Asya ülkeleriyle sinema alanındaki iş birliği potansiyelinin her geçen gün arttığını belirtti. Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun ve profesyonel ağların geliştirilmesinin sürdürülebilir ortak yapımlar için kilit rol oynadığını ifade eden Güven, her şeyden önemli olan noktanın sinemacıların birbiriyle tanışmasının sağlanacağı networking çalışmaları olduğunu vurguladı.

Bakü Cinema Breeze 2025 Doğu Ülkeleri Film Marketi'nin, ülkeler arası sinema profesyonellerini bir araya getirerek, yeni projelerin geliştirilmesine ve kalıcı iş birliklerinin kurulmasına önemli katkı sağladığı ifade edildi.