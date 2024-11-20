Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, adres tahkikatları ardından geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742'ye gerilediğini söyledi.

"ADRESLERİNİ GÜNCELLEMEYENLERİN YABANCI KİMLİK NUMARALARINI PASİFE ALDIK"

Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS'li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. 19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düştü.