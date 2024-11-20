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Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?

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Bakan Yerlikaya, adres tahkikatları sonrasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742'ye gerilediğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, adres tahkikatları ardından geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sayısının 2 milyon 935 bin 742'ye gerilediğini söyledi.

"ADRESLERİNİ GÜNCELLEMEYENLERİN YABANCI KİMLİK NUMARALARINI PASİFE ALDIK"

Yerlikaya, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı. Bu süre zarfında Türkçe ve Arapça SMS'li bilgilendirmeler yapıldı. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin yabancı kimlik numaralarını pasife aldık. 19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, Mobil Göç Noktası Araçlarımızda: 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolü yapıldı. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit edildi. Adres tahkikatlarından sonra, geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düştü.

Bakan Yerlikaya açıkladı: Türkiye'de ne kadar Suriyeli var?
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Appak:

Yalan yalan yalan. Hayatınız yalan. Gel memleketine bir bak sonra gözümüzün içine baka baka aynı sayıyı ver diyecem de, yüz yok ki bakar söylersiniz.

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Yalan akp yalanı hayatlari yalan dolan üçkağıt

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Haber Yorumlarımesut kara:

1 MİLYONU ANTEPTEDİR KESİN

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Haber YorumlarıVeysel N:

Sığınmacı dediniz şimdi de , göçmen diye dayatıyorsunuz. bu kaçaklar geçici sığınmacı neden vatandaşlık veriyorsunuz? bis bunları istemiyoruz neden inadımıza burada tutuyorsunuz ne kiralık ev kaldı ne gıda , hastanede bedava eczanede bedava vs. vs. savaş bitti artık gönderin zaten dünya diken üstünde . geçen 17 yaşındaki suriyeli 14 yaşındaki çocuğu silahla evet silah tabanca ile öldürdü.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bız başka ülkede yaşıyoruz o halde çinko sokaklar öyle demiyor

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Haber YorumlarıVeysel N:

sayısı düştü diyorsunuz, çünkü hergün TÜRKİYE CUMHURİYETİ vatandaşı yapıyorsunuz. bizzat ben şahit oluyoyorum.

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Haber YorumlarıEnez ResuL Güneş:

bu kadar da yalan pes doğrusu.hic bizim durdugumuz mahalleden giden yok olsa evler boşalır kira ucuzlar .bakan ters söylemiştir üç milyona yakın sayı artmıştır ddmistir

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Haber YorumlarıKerbela:

Bu hangi ülkeden bahsediyor,hem doyur hem yalan dinle

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Haber YorumlarıSalim:

BU GERİLEMİŞ HALİ İSE İLERLEMİŞ HALİ KİM BİLİR NE KADAR.....

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