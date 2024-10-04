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Bakan Tunç, Azerbaycan'da

Bakan Tunç, Azerbaycan'da
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret etti.

Bakan Tunç ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Resmi temaslarda bulunmak üzere dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dayız. Programımıza Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in kabrini ve Bakü Türk Şehitliğini ziyaret ederek başladık. Ömrünü ülkesine ve milletine adayan Haydar Aliyev'i ve aziz şehitlerimizi dualarla andık. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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