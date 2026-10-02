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Bakan Tekin, Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşıyla eğitim iş birliği anlaşması imzaladı

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Bakan Tekin, Tiflis'te Gürcistanlı mevkidaşıyla eğitim iş birliği anlaşması imzaladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tiflis'e resmi ziyarette bulunarak Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile görüştü. Görüşmenin ardından Eğitim İş Birliği Anlaşması imzalandı; Tekin, anlaşmanın eğitim ilişkilerinde yeni sayfa açacağını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e resmi ziyarette bulundu. Bakan Tekin, ziyaretine ilişin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Sayın Givi Mikanadze ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Ardından ülkelerimiz arasında Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı imzaladık. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkiler, komşuluğun ötesinde karşılıklı güvenin, köklü dostluğun ve ortak bir gelecek iradesinin şekillendirdiği çok özel bir niteliğe sahiptir. Siyasi, ekonomik ve ticari alanlarda ulaştığımız güçlü ortaklığı, bugün imza altına aldığımız Eğitim İş Birliği Anlaşması ile eğitim alanında da pekiştirdik. Anlaşmamızın ülkelerimiz arasındaki eğitim ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyorum. Samimi misafirperverliği, dostane yaklaşımı ve iş birliğinden ötürü Sayın Mikanadze'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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