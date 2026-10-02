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Bakan Tekin, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı ile eğitim iş birliği anlaşması imzaladı

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Bakan Tekin, Tiflis'te Gürcistan Başbakanı ile eğitim iş birliği anlaşması imzaladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi. Görüşmede Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandı; Tekin, anlaşmanın ülkeler arasındaki iş birliğine yeni ivme kazandıracağını belirtti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkent Tiflis'te Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bakan Tekin, "Dostluk ve iyi komşuluk temelinde gelişen Türkiye–Gürcistan ilişkilerini, stratejik ortaklığımızın ruhuna uygun biçimde her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz. Bugün imzaladığımız Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması'nın, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına ve halklarımız arasındaki dostluk bağlarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Nazik ev sahipliği ve heyetimize gösterdiği yakın ilgi için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyor, anlaşmamızın her iki ülke için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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