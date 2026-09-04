Haberler

Bakan Kacır: Uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz

Bakan Kacır: Uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam edeceğiz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD ziyareti kapsamında Artemis Mutabakatı'nı imzaladı. G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'nda yapay zeka, fikri mülkiyet ve sürdürülebilir teknolojiler ele alındı. Kacır, Türkiye'nin uluslararası iş birliklerini güçlendireceğini, insan odaklı ve güvenilir teknoloji gelişimini destekleyeceğini belirtti. Ayrıca Nobel ödüllü Aziz Sancar ile buluştu.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye olarak, uluslararası iş birliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye; insan odaklı, kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD'deki temaslarına ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kacır, 'Artemis Mutabakatı'na (Artemis Accords) NASA ev sahipliğinde düzenlenen törende Türkiye adına imza attıklarını bildirdi.

Kuzey Carolina'da Chapel Hill kentinde düzenlenen G20 İnovasyon Bakanları Toplantısı'na katıldıklarını belirten Kacır, "İki gün süren oturumlarda; inovasyonu destekleyen politika çerçeveleri, refah için teknoloji, nitelikli iş gücünün geliştirilmesi, yapay zeka alanında fikri mülkiyet politikaları ve standartlar, tedarik zincirlerinde endüstriyel inovasyon ve yatırımlar konularını ele aldık. Yapay zeka ve gelişmekte olan teknolojilerin ekonomik büyüme, toplumsal refah ve inovasyonu desteklemedeki kritik rolünü değerlendirdik. Bu kapsamda Türkiye'nin teknoloji, inovasyon, yapay zeka, insan kaynağı, fikri mülkiyet, standartlar ve sanayide dönüşüm alanlarında hayata geçirdiği politika ve uygulamaları paylaştık. Toplantı marjında muhataplarımızla ikili görüşmeler gerçekleştirdik. Teknolojinin insan hayatına değer katan, fırsat eşitliğini güçlendiren ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir anlayışla geliştirilmesinin önemine inanıyoruz. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası iş birliklerini ve ortak çalışma alanlarını güçlendirmeye; insan odaklı, kapsayıcı ve güvenilir teknolojilerin geliştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, Sancar Türk Kültür ve Toplum Merkezi'ni ziyaret ettiklerini de vurgulayarak, "Nobel ödüllü bilim insanımız, kıymetli büyüğümüz Aziz Sancar hocamızla, akademisyen ve öğrencilerle gerçekleştirdiğimiz buluşma ise bizim için çok özeldi" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete daha el konuldu

Süleymancıların 5 şirketine el konuldu! Ünlü iş insanına gözaltı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

3 cinayetin daha üzerindeki perde kalktı, Bakan Gürlek söz verdi
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor

Bir ülke daha savaşa giriyor! Uzak Doğu'dan İran'a asker gönderiyorlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fistan giyip 300 erkeğin karşısına çıktı! Kadın çiftçi gözlerinin içine baka baka böyle haykırdı

Kadın çiftçi 300 erkeğin gözünün içine baka baka böyle haykırdı
Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura! Tutar belli oldu

Türkiye'nin dev zincir marketine milyonluk fatura
Ali Koç'u hiç böyle görmediniz! Eşi için kamera karşısına geçti

Onu daha önce böyle görmediniz! İşte nedeni
Alkolü biten şahıs kolonya içince hastanelik oldu

İçtiği şey yüzünden neredeyse canından oluyordu
Trump İspanya'yı göçmenler üzerinden hedef aldı: Mahvolacaksınız

Göçmenlerin istila ettiği ülkeyi açık açık uyardı: Mahvolacaksınız
21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah ve eski gitaristi karşı karşıya

21 yıllık dostluğa yakışmadı! Şebnem Ferah’a sert çıkış
ABD'nin son saldırılarında 6 İran askeri hayatını kaybetti

ABD'nin İran'a saldırısında 6 asker öldü! Aralarında 3 pilot da var