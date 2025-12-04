Dışişleri Bakanı Fidan, AGİT 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Avusturya'ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Bakan Hakan Fidan'ın, 4-5 Aralık 2025 tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 32'nci Bakanlar Konseyi Toplantısı kapsamında bugün toplantının açılış oturumu ile ilk genel oturumuna katılacağını ve bir hitapta bulunacağını bildirdi.

Bakan Fidan'ın bugün Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AGİT Parlamenter Asamblesi Başkanı Pere Joan Pons ve AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu ile bir araya gelmesi öngörülüyor.