Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte Irak'ta resmi temaslarına devam ederek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile resmi temaslarına devam ettiği Irak'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.