Bakan Göktaş, Ürdün'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ürdün'de düzenlenen İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Siyasi Doha Bildirgesi kapsamında Arap-Uluslararası İş Birliği Oturumu'na katıldı. Bakan Göktaş, Türkiye'nin sosyal hizmetler alanındaki tecrübelerini paylaşmaya ve uluslararası iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ürdün'ün başkenti Amman'da İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Siyasi Doha Bildirgesi'nin Uygulanmasına Yönelik Arap-Uluslararası İş Birliği Oturumu'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Siyasi Doha Bildirgesi'nin Uygulanmasına Yönelik Arap-Uluslararası İş Birliği Oturumu'na katıldık. Bizler, sosyal riskleri azaltan ve toplumsal refahı güçlendiren kapsayıcı politikaları toplumun her kesimine dokunan bir anlayışla hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede Türkiye olarak, sahip olduğumuz tecrübeyi paylaşmaya, ortak projelere katkı sunmaya ve çok taraflı iş birliği mekanizmalarını güçlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

GÖKTAŞ, ARAP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ GAYT İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Göktaş, Ürdün'deki temasları kapsamında Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile bir araya geldi. Göktaş, "Görüşmemizde insanlığın ortak değeri ailenin güçlendirilmesine yönelik uluslararası çalışmaları değerlendirdik. Bölgesel ve küresel gelişmeler, değişen dinamikler ve yenilikçi politikalar üzerine istişarelerde bulunduk. Barış, huzur ve istikrarın tesisi için ortak adımlar atmaya, güçlü iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

BAKANLIKLAR ARASINDA İŞ BİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Vefa Beni Mustafa ile her iki ülkenin bakanlıkları arasında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyurdu. Bakan Göktaş, "Bu anlaşmayla birlikte; aile, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi ile sosyal destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik ortak adımlar atmayı hedefliyoruz. İş birliğimizin sosyal hizmetlerde somut kazanımlar sağlamasını temenni ediyor, ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

