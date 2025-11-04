Bakan Göktaş, Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde Çekya ile İşbirliklerini Görüştü

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da, Çekya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Marian Jurecka ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi kapsamında Çekya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayın Marian Jurecka ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, sosyal hizmet alanında iki ülke arasındaki iş birlikleri, kadınların istihdamdaki yeri, aile ve iş hayatı arasındaki dengenin korunmasına yönelik çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.