Bakan Göktaş, Bakü'de konuştu: TDT Kadın İşbirliği Konseyi çalışmalarını başlattık

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında Kadın İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik çalışmaların yakın zamanda başladığını belirterek, "Bu konseyin her alanda olduğu gibi kadın girişimciliği, istihdamı gibi konularda da ortak bir aklın ve iradenin oluşmasına çok önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum" dedi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Azerbaycan'ın 2024-2026 dönem başkanlığını yürüttüğü Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) kapsamında başkent Bakü'de düzenlenen 'Sürdürülebilir Büyüme için CICA Genelinde Kadınların Sesinin Güçlendirilmesi' konferansı ile CICA Kadın Konseyi'nin ilk toplantısına katıldı. Konferansta 'KOBİ'lerde Kadın Girişimciler-Yapay Zeka ve Dijitalleşmeden Yararlanma' başlıklı panelde konuşan Bakan Göktaş, küresel ekonominin dijitalleşme ve yapay zeka ekseninde yeniden şekillendiği kritik bir eşikte olunduğunu vurguladı.

Kadın girişimcilerin istihdam oluşturan, kalkınmayı hızlandıran, aileleri ve toplulukları güçlendiren temel aktörler olduğunu belirten Göktaş, "Kadınlar KOBİ'lere liderlik ettiğinde, ortaya çıkan etki ekonomik alanı aşarak toplumsal yapıyı da dönüştürmektedir. Bu nedenle kadınların ekonomik hayata katılımı, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanmasında tali değil, doğrudan belirleyici bir unsurdur. Kapsayıcı büyümenin güçlendirilmesi de kadınların üretimde, girişimcilikte ve karar alma mekanizmalarında daha güçlü yer almasına bağlıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın KOBİ'ler için somut fırsatlar sunduğuna işaret eden Göktaş, dijital dönüşümün eşit erişim sağlanmadığı takdirde eşitsizlikleri derinleştirme riski taşıdığını, bu nedenle kadınların dijital ekonomide güçlenmesini bir kalkınma ve rekabetçilik meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

'HEDEFİMİZ, KADINLARIN VERİ ÜRETEN AKTÖRLER HALİNE GELMESİ'

Türkiye'nin bu alandaki politikalarını 2024-2028 dönemini kapsayan 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' çerçevesinde yürüttüğünü belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, kadınların sadece dijital araçları kullanan değil; veri üreten, analiz eden, teknoloji geliştiren ve dönüşüme yön veren aktörler haline gelmesini sağlamaktır. Bu anlayışla, kadınların dijital kapasitelerini güçlendiren programlar yürütüyoruz. 'Hobin İşin Olsun Projesi' ile kadınların e-ticaret üzerinden girişimciliğe uzanan ilk adımlarını destekliyoruz. Kadın girişimciler için kurduğumuz kadingirisimci.gov.tr platformu ile dijital ağları büyütüyor, görünürlüğü artırıyor ve iş birliği alanlarını genişletiyoruz. NEET grubundaki kadınlara, 'Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı' ile yeni beceriler kazandırıyoruz. Büyük e-ticaret platformlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde kadın girişimcilerin dijital satış kanallarına erişimini artırıyoruz."

Gençlerin bu dönüşümdeki rolüne de değinen Göktaş, kız çocuklarının STEM alanlarına ilgisini ve kapasitesini güçlendiren 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' ve 'Küresel Mühendis Kızlar' programlarının yanı sıra, 'Finansal Okuryazarlık Seminerleri' ve 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar' programlarıyla kadınların ekonomik hayata katılımını desteklediklerini bildirdi. 'Yükselen Kadınlar Programı' ile de kadınların girişimcilik ekosisteminde daha etkin biçimde yer almasını hedeflediklerini kaydeden Göktaş, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefleyen 'Kadınlar için Enerji Okulu' gibi özel çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

"Kadın girişimcilerin teknolojik ve dijital dönüşümünü desteklemek, bölgesel ve küresel refaha yapılmış stratejik bir yatırımdır" ifadesini kullanan Göktaş, ortak inovasyonu teşvik eden ve sınır ötesi ağları güçlendiren bölgesel ekosistemlerin önemine dikkati çekti. Bu yapıların kadın işletmelerinin teknolojiye ve finansmana erişimini kolaylaştırdığını belirten Göktaş, Türkiye'nin tecrübe paylaşımı ve bölgesel iş birliği çalışmalarına açık olduğunu ifade etti.

'TDT KADIN İŞBİRLİĞİ KONSEYİ GÜÇLÜ BİR BÖLGESEL ORGANİZASYON OLACAKTIR'

2024 yılında İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı'nın amaçlarından birinin kadınların güçlendirilmesi olduğunu hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Nitekim TDT çatısı altında, Kadın İşbirliği Konseyi kurulmasına yönelik çalışmalarımızı yakın zamanda başlattık. Bu konseyin her alanda olduğu gibi kadın girişimciliği, istihdamı gibi konularda da ortak bir aklın ve iradenin oluşmasına çok önemli katkılar sunacağına gönülden inanıyorum. TDT Kadın İşbirliği Konseyi, kardeş coğrafyamızdaki kadınları ortak geleceğimiz için bir araya getiren güçlü bir bölgesel organizasyon olacaktır. Bu anlayışla, kadınların haklardan, fırsatlardan ve imkanlardan tam ve eşit biçimde yararlandığı bir gelecek için çalışmayı sürdüreceğiz."

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova'nın ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Bakan Göktaş'ın yanı sıra Çevre Koruma İçin Uluslararası Diyalog Vakfı (IDEA) Başkanı Leyla Aliyeva, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Züleyha Mahkamova, CICA Genel Sekreteri Kairat Sarybay ile CICA üyesi ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı