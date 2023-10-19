Bakan Göktaş, Azerbaycan lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Bakan Göktaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Azerbaycan'ın Umummilli Lideri, büyük ve değerli devlet adamı Sayın Haydar Aliyev'in mezarını, Ulusal Şeref Şehitliği'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettik. Bu vesileyle bağımsızlığının yeniden tesisinin 32. yıl dönümünde, kardeş ve can Azerbaycan Hükümetini ve halkını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.