Haberler

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılmayı Planlıyor

Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılmayı Planlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını açıkladı. Fidan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu katılımı teyit ettiğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne katılmayı planladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyareti kapsamında Amerikan basınına gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Ankara Zirvesi'ne katılımıyla ilgili soruya, "Bildiğimiz kadarıyla evet, katılmayı planlıyor" yanıtını verdi. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen ay birkaç kez telefonda görüştüğü Trump'ın her defasında zirveye katılacağını belirttiğini söyledi.

ABD'nin, İttifak'a bağlılığını sürdürdüğünü ve NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir işaret göstermediğini aktaran Fidan, "ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz" dedi.

Bakan Fidan, ABD-İran arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin desteğinin altını çizerek, her iki tarafın da ateşkesi uzatmak için 'samimi' çaba içinde olduğunu hatırlattı. Ateşkese rağmen İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a yönelik saldırılarının, görüşmeler açısından risk oluşturduğunu vurgulayan Fidan, "Amerikalıların ve İranlıların samimi olduklarına eminim. Ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını istiyorlar ancak İsrail'in niyetinden emin değilim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
CHP'de 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert gönderme

Kılıçdaroğlu'na yüklenen Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
Selahattin Demirtaş'ın son hali

Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 ilde 82 şüpheliye yasa dışı bahis operasyonu! Özel sistem kurmuşlar

20 ilde 82 şüpheliye operasyon! Özel sistem kurmuşlar
Galatasaray'da sürpriz! Gidecek deniyordu, takımda kalıyor

Galatasaray'da sürpriz! Yüzde 100 gidecek deniyordu, takımda kalıyor
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev

CHP'den Berhan Şimşek'e yeni görev!

Maliye düğmeye bastı! Milyonlarca borçluyu ilgilendiren faiz sürprizi

Maliye düğmeye bastı! Milyonları ilgilendiren faiz sürprizi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu öfkesi onu 16 yıl sonra CHP Grup Toplantısı'na getirdi
Galatasaray'da karar çıktı! Bu parayı veren Osimhen'i alır

Beklenen kararı verdiler!

Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş'a cevap

Teklifi kabul etti! Beşiktaş'ın yeni sezondaki hocası belli oluyor