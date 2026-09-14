Haberler

Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ve beraberindeki heyet ile görüştü

Bakan Fidan, Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Mustafa ve beraberindeki heyet ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyareti kapsamında başkent Şam'da Suriye Halk Meclisi Halep Milletvekili ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Valilik raporu ortaya çıktı! 6 LGBT derneğine 32 milyonluk yardım

Türkiye'yi sarsan operasyon! Valilik raporundaki detay gündem yarattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma açıklandı

Ali Koç bizzat gitti! Fransa'da dev anlaşma

Bilal Erdoğan ilk ders zilinde öğrencilerle! Çocukların tek bir isteği oldu

Çocukların Bilal Erdoğan'dan tek bir isteği oldu
9 ayda 6 zam birden! Mutfak tüpünün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor

9 ayda 6 zam birden! Tüpün fiyatını duyanlar şaşıp kalıyor
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacaktır

Yanal'dan F.Bahçe'yi karıştıracak sözler: Büyük bir zevkle kovacak
Arda Güler ile Vinicius'a olaylı kıyas! Sadeliğin zarafeti ile bayağılığın çirkinliği

Arda ve Vinicius'a olay kıyas!

Kurtlar Vadisi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır

Vadi'nin yönetmeni Osman Sınav’ın mezara götürdüğü sır
Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi

Hayatının baharındaki sağlık çalışanı feci şekilde can verdi