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Fidan Libya'da TSK Görev Grup Komutanlığını Ziyaret Etti

Fidan Libya'da TSK Görev Grup Komutanlığını Ziyaret Etti
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarının ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya'daki temaslarının ikinci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Libya Görev Grup Komutanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Libya'daki resmi temasları devam ediyor. Ülkedeki programının ikinci gününde başkent Trablus'ta bulunan Bakan Fidan, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri Libya Görev Grup Komutanlığı'na giderek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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