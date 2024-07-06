Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Azerbaycan'ın Şuşa kentinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.