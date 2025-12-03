Haberler

Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı
Güncelleme:
NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için Belçika'ya giden Bakan Hakan Fidan, Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus gemilerine yönelik saldırılarıyla ilgili konuştu. Fidan, "Saldırılar Karadeniz'de seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Saldırılar savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu." dedi.

Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus gemilerine yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Bakan Fidan, "Saldırılar Karadeniz'de seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Saldırılar savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN BELÇİKA'DA NATO ZİRVESİNDE

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin konuşan Bakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılara ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

Karadeniz'de Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde ticari gemilerin saldırıya uğramasının ardından Romanya ve Bulgaristan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin soruya Fidan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin, özellikle savaştaki mayınların yüzerek kıyalara gelmesini ortadan kaldıracak bir çalışma grubu kurduğu yanıtını verdi.

"SAVAŞIN COĞRAFYASI GİDEREK YAYGINLAŞIYOR, BU ÇOK KORKUTUCU"

Deniz kuvvetlerinin bu konuyla ilgili çalışmaya başladığı bilgisini de paylaşan Bakan Fidan, "Özellikle Karadeniz'e şu anda son yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Çünkü savaşın coğrafyası giderek yaygınlaşıyor. Bu çok korkutucu bir şey." dedi.

"GEMİLERE SALDIRI KARADENİZ'DEKİ SEYRÜSEFER EMNİYETİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Bakan Fidan, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde seyretmekte olan bu iki gemiye yapılan saldırının Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini tehlikeye atmasının yanı sıra, Karadeniz'i ticarete ve insan ulaşımına kapalı bir alan haline getirdiğine işaret etti.

Türkiye'nin uluslararası sıcak sulara açılacak Ege ve Akdeniz gibi imkanları olduğunu ancak Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin denize tek açılımının Karadeniz üzerinden olduğunu belirten Fidan, "Bu mesele onlar için daha büyük bir sorun. Ama Karadeniz'e en uzun sahil olan ülke olarak bizim de büyük bir sorumluluk almamız gerekiyordu. Bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"SAVAŞ ŞARTLARINDA EKONOMİK FIRSATLAR RİSKE GİRİYOR

Karadeniz'de, seyrüsefer güvenliği, boru hatları, enerji hatları, fiber hatlar, enerji için yapılan keşif çalışmaları, balıkçılık gibi önemli konular olduğunu aktaran Fidan, "Ama savaş şartlarında etkilendiğiniz zaman bu ekonomik fırsattan istifade edemiyorsunuz. Tersine riske giriyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, söz konusu toplantıda ne türden tedbirler geliştirilebileceği, bu tedbirlerin hangi kurumlarda ve nasıl bir koordinasyon mekanizmasında bir araya getirileceği gibi konuların konuşulduğunu ve karar alınan çeşitli konularda çalışılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıSekko FX:

Aman ha şok ol ve kınama yap. Aman başka birşey yapma.

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEnes:

Bu dede muhabbetinden Özgür ozelin dedesini merak edip araştırdım selamın göcmeniymis . Açıkçası şaşırmadım ve biz kimlere laf anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye 100 yıldır yunanistanla iç savaş veriyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısuat aydın:

Dede burda gel

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Selamın neresi la :D

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Ciddi olamazsın yok canım çokmu korktun Kanında bu vatanın idealleri olan biri korkmaz Hani şu sihalar ihalar nerelerdeler elin oğlu vurup vurup gidiyor hayırdır ne zaman işe yarayacaklar pardon şu uçak gemisi vardı nerelerde

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Appak:

Irak'tan gelen Barzani ve silahlı peşmergeye kaç gündür sesin çıkmıyor... Sözde bakan bir de.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

3. Gemiyi vurmadık diyor Ukrayna.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
