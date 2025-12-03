Karadeniz'de gemilere saldırılarla ilgili Fidan'dan çarpıcı uyarı

Ukrayna'nın Karadeniz'de Rus gemilerine yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Bakan Fidan, "Saldırılar Karadeniz'de seyir güvenliğini ihlal ediyor, ticareti etkiliyor. Saldırılar savaş coğrafyasının genişlediğini gösteriyor, bu çok korkutucu." ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN BELÇİKA'DA NATO ZİRVESİNDE

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin konuşan Bakan Fidan, Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılara ilişkin önemli bir uyarıda bulundu.

Karadeniz'de Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde ticari gemilerin saldırıya uğramasının ardından Romanya ve Bulgaristan dışişleri bakanlarıyla gerçekleştirilen toplantıya ilişkin soruya Fidan, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin, özellikle savaştaki mayınların yüzerek kıyalara gelmesini ortadan kaldıracak bir çalışma grubu kurduğu yanıtını verdi.

"SAVAŞIN COĞRAFYASI GİDEREK YAYGINLAŞIYOR, BU ÇOK KORKUTUCU"

Deniz kuvvetlerinin bu konuyla ilgili çalışmaya başladığı bilgisini de paylaşan Bakan Fidan, "Özellikle Karadeniz'e şu anda son yapılan saldırılar aslında bizim Türkiye olarak en baştan itibaren yaptığımız uyarının ne kadar haklı olduğunu gösterdi. Çünkü savaşın coğrafyası giderek yaygınlaşıyor. Bu çok korkutucu bir şey." dedi.

"GEMİLERE SALDIRI KARADENİZ'DEKİ SEYRÜSEFER EMNİYETİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Bakan Fidan, Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesinde seyretmekte olan bu iki gemiye yapılan saldırının Karadeniz'deki seyrüsefer emniyetini tehlikeye atmasının yanı sıra, Karadeniz'i ticarete ve insan ulaşımına kapalı bir alan haline getirdiğine işaret etti.

Türkiye'nin uluslararası sıcak sulara açılacak Ege ve Akdeniz gibi imkanları olduğunu ancak Romanya ve Bulgaristan gibi ülkelerin denize tek açılımının Karadeniz üzerinden olduğunu belirten Fidan, "Bu mesele onlar için daha büyük bir sorun. Ama Karadeniz'e en uzun sahil olan ülke olarak bizim de büyük bir sorumluluk almamız gerekiyordu. Bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

"SAVAŞ ŞARTLARINDA EKONOMİK FIRSATLAR RİSKE GİRİYOR

Karadeniz'de, seyrüsefer güvenliği, boru hatları, enerji hatları, fiber hatlar, enerji için yapılan keşif çalışmaları, balıkçılık gibi önemli konular olduğunu aktaran Fidan, "Ama savaş şartlarında etkilendiğiniz zaman bu ekonomik fırsattan istifade edemiyorsunuz. Tersine riske giriyor." ifadelerini kullandı.

Fidan, söz konusu toplantıda ne türden tedbirler geliştirilebileceği, bu tedbirlerin hangi kurumlarda ve nasıl bir koordinasyon mekanizmasında bir araya getirileceği gibi konuların konuşulduğunu ve karar alınan çeşitli konularda çalışılmaya devam edileceğini sözlerine ekledi.