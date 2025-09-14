Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'ne Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'ne Katıldı
Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesinde Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bu önemli toplantıda, bölgesel sorunlar ve işbirliği fırsatları ele alındı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

