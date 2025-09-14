Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'ne Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesinde Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Bu önemli toplantıda, bölgesel sorunlar ve işbirliği fırsatları ele alındı.
