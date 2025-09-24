Hakan Fidan, New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'inci BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar verilmedi, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, 80'inci BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir görüştü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya