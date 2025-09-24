Haberler

Hakan Fidan, New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hakan Fidan, New York'ta İngiltere Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 80'inci BM Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmenin içeriğiyle ilgili detaylar verilmedi, ancak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
