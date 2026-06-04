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Bakan Fidan: Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceğiz

Bakan Fidan: Türkiye ile Güney Kore arasındaki stratejik ortaklığı derinleştireceğiz
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kore ziyaretinde nükleer enerji, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi alanlarda iş birliğini ele aldıklarını belirterek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın karşılıklı yarar temelinde derinleştirileceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sanal medya hesabından Güney Kore ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu. Seul'deki görüşmelerde, nükleer enerji, ulaştırma, savunma sanayii ve ileri teknoloji gibi stratejik sektörlerde hayata geçirilebilecek ortak girişimleri ele aldıklarını belirten Fidan, "Asya-Pasifik bölgesine yaptığımız ziyaretin üçüncü durağı olan Seul'de bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerin, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Dışişleri Bakanı Cho Hyun'la yaptığımız toplantılarda ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, görüşmelerde, başta Asya-Pasifik ile Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında da kapsamlı fikir teatisinde bulunduklarını bildirdi. Güney Kore ile Birleşmiş Milletler (BM), MIKTA ve G20 dahil uluslararası platformlardaki yakın iş birliğinin önemini bir kez daha teyit ettiklerini aktaran Fidan, "Kore Üniversitesi'nde yaptığımız konuşmada ise uluslararası sistemin karşı karşıya bulunduğu sınamalar ve küresel yönetişimin geleceğine ilişkin değerlendirmelerimizi paylaşarak ülkemizin perspektifini ortaya koyduk. Bugün Kore Savaşı Anıtı'nı da ziyaret ederek çelenk bıraktık. Şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatırası, iki ülkenin ebedi dostluğunun nişanesi olarak gelecek nesillere ilham vermeyi sürdürecektir. Önümüzdeki dönemde, Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklığı karşılıklı yarar temelinde daha da derinleştirmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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