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Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

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Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara'da bir araya geldi. İki bakan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tutum izleyeceğine yönelik soru işaretleri olduğunu belirterek, "Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bugün Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Abdulati, başkent Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geledi. İki bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının temel gündemi Gazze'ydi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen ikili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bölgemizdeki sorunların yansımaları hiçbir zaman bölgemizle sınırlı kalmıyor. Bizler bölgemizdeki sorunlarla ilgilenmezsek üçüncü ülkeler gelip bölgesel meselelerde belirleyici politikalar izliyorlar. Şu hususun artık kabul edilmesi gerekiyor: Yerel sorunlara ithal çözüm arayışları bölgemize huzur getirmedi. Tam aksine yabancı güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda attığı adımlar bize savaş, istikrarsızlık ve yoksulluk olarak geri döndü. Bu gözlemden hareketle çevremizdeki sorunlarla daha yakından ilgilenmemiz ve kendi çözümlerimizi ortaya koymamız gerekiyor.

Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Türkiye ve Mısır, Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde bu doğrultuda önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Her konuda daha fazla istişare ve işbirliği içerisindeyiz. Bu meselelerin başında Filistin'deki durum geliyor. Her şeyden önce Gazze'de ateşkesin sağlanması için gösterdikleri çabalardan ötürü Mısırlı kardeşlerimize teşekkür borçluyuz. Mısırlı yetkililer Katar ve diğer ülkelerle beraber büyük bir çaba sergiledi. Şimdi bu ateşkesin kalıcı olması için tüm uluslararası toplumun seferber olması gerekiyor.

"NETANYAHU SAVAŞI YENİDEN BAŞLATABİLİR"

Pazar günü Doha'da Hamas siyasi büro üyeleriyle görüşme yaptım. Hamas tarafı ateşkesin gerekliliklerini yerine getirme konusunda herhangi bir tereddüt taşımıyor. Ancak İsrailli esirler serbest bırakıldıktan sonra Netanyahu hükümetinin nasıl bir tavır takınacağı konusunda tüm dünyada bazı soru işaretleri var. Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ve huzura ihtiyacı var. Uluslararası toplum ortak bir duruş sergilemeli ve Netanyahu'nun siyasi çıkarlar uğruna soykırımı yeniden başlatmasına engel olmalıdır.

Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

GAZZE'YE YÖNELİK İNSANİ YARDIM

Acilen ilgilenmemiz gereken bir diğer konu da Gazze'deki insani durumdur. Mısır Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda çok önemli bir rol üstleniyor. Türkiye olarak ateşkesin ilanından bu yana Gazze'ye 8 bin 500 ton insani yardım sevk ettik. Böylece krizin başından itibaren yolladığımız yardım miktarı 97 bin tona ulaştı. Gazze'de özellikle çadır, yakıt ve iş makinesi ihtiyacı olduğu anlaşılmakta. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu ihtiyaçların giderilmesi için çalışmalara başladık.

"HER TÜRLÜ SÜRGÜN GİRİŞİMİNE KARŞIYIZ"

Filistin halkının sürgün edilmesi konusuna da değinen Bakan Fidan, "Son günlerde Filistin halkının kendi topraklarından koparılması fikri tekrar gündeme getiriliyor. Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. Bu fikir uluslararası hukuka da insanlık vicdanına da aykırıdır. Böylesi bir adım hiçbir sonuç vermeyecek sadece ve sadece yeni çatışmalara yol açacaktır. Bölge ülkelerinin de iç huzurunu olumsuz etkileyecektir. Filistinlileri ana yurtlarından kovmaya yönelik her türlü girişimin karşısında durmalıyız. Filistinlilerin, Mısır'a ve Ürdün'e sürgüne gönderilmesi konusunda ortaya atılan fikirlerin beyhuda olduğunu bu konuya sonuna kadar karşı çıkacağımızı. Mısır'la bu konuda dayanışma içinde olduğumuzu dünyaya duyurmak istiyorum.

"15 FİLİSTİNLİ TÜRKİYE'YE GELDİ"

Belli miktarda Filistinlinin serbest bırakıldıktan sonra belli ülkelerde ağırlanması söz konusu. Türkiye de gelen talep üzerine olumlu bir tavır gösterdi. Birkaç gün önce 15 Filistinlinin hapishanelerden serbest bırakıldıktan sonra Kahire'de vizeleri verildi ve Türkiye'ye geldiler. Türkiye'nin insanlık dramını sona erdirmek amacıyla taşıdığı iyi niyetin daha sonra Türkiye aleyhine propaganda aracına dönüşmesi konusunda uyarıyorum. Yaptığımız insani destek ve barış çabalarına yardımdır."

Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSavas Ozturk:

starbucks basan şeritaçı klavye artisti akplileri önden alalım :)

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Haber YorumlarıSUNSET null:

İsrail ile ticari ilişkilerimiz ve ihalarımıza olan ilgileri hakkında da bilgi versen iyiydi

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Haber Yorumlarıbalder osman:

planlanan da bu değil miydi?

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Haber YorumlarıAlkurt:

Yayinlamadigin için artık sayfana yorum yazmayacagim

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