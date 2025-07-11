Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var
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Terör örgütü PKK'lı 30 kişilik grubun silah bırakmasının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Fidan, "KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı.

PKK SİLAH BIRAKMAYA BAŞLADI

Süleymaniye kentine bağlı Dukan'a 10-15 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi. PKK'nın ilk grubunun silah bırakma töreninin Süleymaniye iline bağlı "Casne" mağarasında gerçekleştirildiği aktarıldı. PKK'ya bağlı silah bırakan ilk grubun adının "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olduğu açıklandı.

Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Tarihi gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.

"TEYAKKUZDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."

Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.

Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıŞahin:

Cumhurbaşkanı olabilecek tek kişi tam devlet adamı

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Haber YorumlarıAlp AY:

AKLIMA GELDİ 2007 DE HABURDA 5 6 TANE DAĞDA GEZEMEYENİ HALAY İLE SEYYAR MAHKEME İLE KARŞILAMIŞLARDI KELEŞ İLE BİXİ YAKMAK İLE YİNE AKLIMIZ İLE OYNANIYOR ABD NİN 3000 TIR DOLUSU GELİŞMİŞ SİLAH VE MÜHİMMATI NEREDE

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Haber YorumlarıSencer:

Hiç samimi değil

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Haber YorumlarıYalı çapkını:

Terörist e güven olmaz bu zaman a kadar devlet imizi ve haklımıza çok zararları oldu göstermelik değil bütün grup silah bırakıp teslim olmalı yok öyle boş beleş gezip dolaşmak hepsi içeri girip ceza almalı herkes yaptıklarının bedelini ödemeli masum insanları çocuklara askerlerimizi şehit eden devlete silah sıkan a bu şekil de ödüllendirilmemeli gereği yapılmalı...

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Haber YorumlarıMEHMET AYAN:

30 tane keleşi bile devletimize teslim ettiremediniz de yaktılar, şaka mısınız siz ya, onca ağır silahlar ne olacak, güdümlü füzeler, uçaksavarlar, zırhlı araçlar, iha lar, sihalar, helikopteri vs... keleşi bile teslim etmeyen kendini fesh mi edecek, ne şartlar konuşuldu da ne şartlarda anlaşıldı, alenen açıklanmalı bu millete

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