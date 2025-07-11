Bakan Fidan'dan dikkat çeken açıklama! Terör örgütüne bir uyarısı var

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın açıklamalarının ardından PKK silah bırakma sürecine girdi. Yapılan görüşme ve açıklamaların ardından terör örgütü PKK, bugün itibariyle silah bırakmaya başladı.

PKK SİLAH BIRAKMAYA BAŞLADI

Süleymaniye kentine bağlı Dukan'a 10-15 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe verdi. PKK'nın ilk grubunun silah bırakma töreninin Süleymaniye iline bağlı "Casne" mağarasında gerçekleştirildiği aktarıldı. PKK'ya bağlı silah bırakan ilk grubun adının "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" olduğu açıklandı.

BAKAN FİDAN'DAN AÇIKLAMA

Tarihi gelişmenin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda çok önemli ve memnuniyet verici bir adım atılmıştır. Bu hayırlı gelişmenin, terörün kalıcı biçimde ortadan kalkmasını sağlayacak bir sürece evrilmesi milletimizin ortak temennisidir.

"TEYAKKUZDA KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir liderlik sergilemiş ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber güçlü ve kararlı bir irade ortaya koymuşlardır. Bu iradeyi hayata geçirmek için çaba gösteren tüm devlet yetkililerimizi kutluyorum. KCK bütün bileşenleriyle ve unsurlarıyla ülkemiz, milletimiz ve coğrafyamız için tehdit olmaktan çıkana dek teyakkuzda kalmaya devam edeceğiz."

SÜRECİN TAMAMLANMASI 3-4 AYI BULACAK

Süreç 3-4 ayda tamamlanacak, MİT ve TSK'nın takibinde olacak. Silah bırakmanın her safhası takip edilip, kayda alınacak. PKK'nın da içinde bulunduğu örgütün çatı yapılanması KCK tarafından, törenin yapılacağı yerin yakınında, törenden sonra video kayıtlarının yayımlanacağı bir ekran kurulacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, MİT ve TSK zaten bu etkinliğin 'şova' dönüştürülmesi ve provokasyon ihtimaline karşı gerekli tedbirleri alıyordu. DEM Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede de konunun gündeme geldiği öğrenildi.