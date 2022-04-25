Bakan Çavuşoğlu, 'Belgelerle Türkiye'nin Brezilya ile İlişkileri' sergisini gezdi - Haberler

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Bakan Çavuşoğlu, 'Belgelerle Türkiye'nin Brezilya ile İlişkileri' sergisini gezdi

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile Brezilya'nın bağımsızlığının 200. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen 'Belgelerle Türkiye'nin Brezilya ile İlişkileri' başlıklı arşiv sergisini gezdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Carlos Alberto Franco França ile Brezilya'nın bağımsızlığının 200. Yıldönümü sebebiyle düzenlenen 'Belgelerle Türkiye'nin Brezilya ile İlişkileri' başlıklı arşiv sergisini gezdi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Carlos Alberto, Brezilya, Türkiye, Dünya, Güncel, Haberler

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